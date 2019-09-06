Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126441-zelenskiy-vnes-izmeneniya-v-sostav-snbo-spisok.html

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Президент Украины Владимир Зеленский своим сегодняшним указом № 665/2019 внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Соответствующий документ опубликовала пресс-служба президента.

В этом указе отражены изменения, которые произошли в руководстве государства после парламентских выборов.

Так, из состава СНБО выведены бывшие: глава СБУ Василий Грицак, премьер Владимир Гройсман, министр иностранных дел Павел Климкин, генпрокурор Юрий Луценко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр обороны Степан Полторак.

В состав СНБО введены действующие:

премьер-министр Алексей Гончарук;

министр обороны Андрей Загороднюк;

глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Кроме того, в персональном составе СНБО утверждены:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

генпрокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, Баканова, Рябошапку и Пристайко Зеленский включил в состав СНБО в конце мая. Тогда они занимали должности первого заместителя главы СБУ и заместителей главы Администрации президента соответственно.