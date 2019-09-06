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Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента

Зеленский внес изменения в состав СНБО (СПИСОК)

6 сен 2019, 16:13
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Президент Украины Владимир Зеленский своим сегодняшним указом № 665/2019 внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Соответствующий документ опубликовала пресс-служба президента.

В этом указе отражены изменения, которые произошли в руководстве государства после парламентских выборов.

Так, из состава СНБО выведены бывшие: глава СБУ Василий Грицак, премьер Владимир Гройсман, министр иностранных дел Павел Климкин, генпрокурор Юрий Луценко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр обороны Степан Полторак.

В состав СНБО введены действующие:

  • премьер-министр Алексей Гончарук;
  • министр обороны Андрей Загороднюк;
  • глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Кроме того, в персональном составе СНБО утверждены:

  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • генпрокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, Баканова, Рябошапку и Пристайко Зеленский включил в состав СНБО в конце мая. Тогда они занимали должности первого заместителя главы СБУ и заместителей главы Администрации президента соответственно.

Источник: Ракурс


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