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Владимир Зеленский (справа), фото: Офис президента
Зеленский внес изменения в состав СНБО (СПИСОК)https://racurs.ua/n126441-zelenskiy-vnes-izmeneniya-v-sostav-snbo-spisok.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский своим сегодняшним указом № 665/2019 внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Соответствующий документ опубликовала пресс-служба президента.
В этом указе отражены изменения, которые произошли в руководстве государства после парламентских выборов.
Так, из состава СНБО выведены бывшие: глава СБУ Василий Грицак, премьер Владимир Гройсман, министр иностранных дел Павел Климкин, генпрокурор Юрий Луценко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр обороны Степан Полторак.
В состав СНБО введены действующие:
- премьер-министр Алексей Гончарук;
- министр обороны Андрей Загороднюк;
- глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).
Кроме того, в персональном составе СНБО утверждены:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- генпрокурор Руслан Рябошапка.
Напомним, Баканова, Рябошапку и Пристайко Зеленский включил в состав СНБО в конце мая. Тогда они занимали должности первого заместителя главы СБУ и заместителей главы Администрации президента соответственно.
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