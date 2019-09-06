Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126441-zelenskyy-vnis-zminy-u-sklad-rnbo-spysok.html

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Президент України Володимир Зеленський своїм сьогоднішнім указом № 665/2019 вніс зміни у склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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Відповідний документ опублікувала прес-служба президента.

В цьому указі відображені зміни, які відбулися в керівництві держави після парламентських виборів.

Так, зі складу РНБО виведені колишні: очільник СБУ Василь Грицак, прем'єр Володимир Гройсман, міністр закордонних справ Павло Клімкін, генпрокурор Юрій Луценко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко та міністр оборони Степан Полторак.

До складу РНБО введено чинних:

прем'єр-міністра Олексія Гончарука;

міністра оборони Андрія Загороднюка;

голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Крім того, у персональному складі РНБО затверджено:

голову Служби безпеки України Івана Баканова;

міністра закордонних справ Вадима Пристайка;

генпрокурора Руслана Рябошапку.

Нагадаємо, Баканова, Рябошапку та Пристайка Зеленський включив до складу РНБО наприкінці травня. Тоді вони займали посади першого заступника голови СБУ та заступників очільника Адміністрації президента відповідно.