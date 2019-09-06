Зупинка роботи британського парламенту Джонсоном визнана законною. Фото: Мир24

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Ракурс

У Великій Британії парламент призупинить свою роботу. Високий суд Лондона визнав пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона законною. Однак на рішення ще можуть подати апеляцію.

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Скаргу можуть заслухати у Верховному суді Британії 17 вересня. Про це повідомляє видання DeutscheWelle.

Суд Шотландії також погодився на пропозицію Джонсона. Доречною її визнала британська королева Єлизавета ІІ.

Зазначимо, що призупинення діяльності парламенту запланували на 9 вересня. Відновити свою роботу він зможе не раніше 14 жовтня, тобто за два тижні до запланованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Після того, як Джонсон озвучив свою пропозицію і отримав схвалення королеви, деякі британські політики звернулись в суди Лондона, Единбурга та Белфаста. Політики намагаються зірвати плани Джонсона та звинувачують його у спробі обійти спротив парламенту у питанні брекзиту.

Джонсон у свою чергу сьогодні заявив, що не піде у відставку та зробить усе, щоб Велика Британія покинула ЕС 31 жовтня.

Нагадаємо, напередодні з консервативної партії британського парламенту виключили онука одного із найвідоміших політиків в історії Великої Британії Вінстона Черчілля Ніколаса Сомса за те, що він голосував проти брекзита.