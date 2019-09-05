Жертва Brexit: онука Вінстона Черчілля вигнали із Консервативної партії, фото — axios.com

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Онука одного із найвідоміших політиків в історії Великої Британії Вінстона Черчілля виключили з Консервативної партії після того, як він проголосував за норму, яка зірвала план Бориса Джонсона щодо Brexit (Брекзит) — виходу країни зі складу ЄС.

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The Washington Post повідомляє, що однією із жертв партійної дисципліни став Ніколас Сомс. Онук Черчілля виявився серед депутатів-консерваторів, які підтримали норму, що зірвала план Джонсона щодо виходу країни з Євросоюзу без угоди. Джонсон вимагав голосувати проти, але Сомс і ще 20 консерваторів порушили партійну дисципліну.

Бунтівників негайно позбавили права представляти Консервативну партію в парламенті. Водночас без цих голосів Джонсон втратить більшість і не зможе й далі наполягати на жорсткому Brexit. Сомс був консерватором 37 років, але наразі не має наміру виставляти кандидатуру на наступних виборах.

Нагадаємо, що після чергової кризи в парламентів Великої Британії Джонсон заявив про рішучість провести дострокові вибори, якщо депутати проголосують за нову відстрочку переговорів про Brexit.

У вівторок лояльним Джонсону членам правлячої в меншості Консервативної партії не вдалося зупинити ініціативу опозиції, яка більшістю в 27 голосів наділила Палату громад правом розглянути законопроект, що відкриває можливість для того, щоб перенести дату виходу королівства з ЄС на більш пізній термін і заблокувати можливість Brexit без угоди з Брюсселем.

Згодом опозиція запропонувала законопроект, покликаний позбавити Джонсона можливості здійснити Brexit без угоди, якщо він не укладе з Брюсселем нову угоду про умови «розлучення».

Він дає уряду час для досягнення нової угоди з Євросоюзом на засіданні Євроради у вересні в наступному і дозволяє уряду скласти «запит на отримання спеціального дозволу парламенту на вихід з ЄС без угоди. Якщо ж після закінчення призначеного терміну угоди не досягнуть, парламент відхилить запит уряду про здійснення «жорсткого» Brexit, Джонсон так і не попросить у Брюсселя знову відкласти дату виходу королівства з ЄС, то закон зобов’яже його це зробити.

Новий термін Brexit при цьому буде призначений на 21 січня 2020 року.

Наприкінці серпня королева Великої Британії Єлизавета II підтримала пропозицію Джонсона призупинити роботу британського парламенту. Через призупинення у противників Брекзит без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій. Їм потрібно або відправити нинішній уряд у відставку, або законодавчо заборонити Джонсону вихід з ЄС без угоди.