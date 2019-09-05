Жертва Brexit: внука Уинстона Черчилля выгнали из Консервативной партии, фото - axios.com

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Внука одного из самых известных политиков в истории Великобритании Уинстона Черчилля исключили из Консервативной партии после того, как он проголосовал за норму, сорвавшую план Бориса Джонсона относительно Brexit (Брексит) — выхода страны из состава ЕС.

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The Washington Post сообщает, что одной из жертв партийной дисциплины стал Николас Сомс. Внук Черчилля оказался среди депутатов-консерваторов, поддержавших норму, которая сорвала план Джонсона по выходу страны из Евросоюза без соглашения. Джонсон требовал голосовать против, но Сомс и еще 20 консерваторов нарушили партийную дисциплину.

Мятежников немедленно лишили права представлять консервативную партию в парламенте. Парадокс, но без этих голосов Джонсон потеряет большинство и не сможет и дальше настаивать на жестком Brexit. Сомс был консерватором 37 лет, но не намерен выставлять кандидатуру на следующих выборах.

Напомним, что после очередного кризиса в парламенте Великобритании Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты проголосуют за новую отсрочку переговоров о Brexit.

Во вторник лояльным Джонсону членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без соглашения с Брюсселем.

Впоследствии оппозиция предложила законопроект, призванный лишить Джонсона возможности осуществить Brexit без соглашения, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях «развода».

Он дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в сентябре и позволяет правительству составить «запрос на получение специального разрешения парламента на выход из ЕС без соглашения». Новый срок Brexit при этом будет назначен на 21 января 2020 года.

В конце августа королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение Джонсона приостановить работу британского парламента. Из-за этого у противников Брекзит без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения.