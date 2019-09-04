Великобритания в шаге от новых выборов: что происходит с Brexit, фото — ЕРА

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты в среду, 4 сентября, проголосуют за новую отсрочку переговоров о Brexit (Брексит) — выход страны из состава ЕС.

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Об этом Джонсон заявил во вторник в Палате общин после голосования, по итогам которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть такой законопроект.

Лидер оппозиции, глава лейбористов Джереми Корбин, умолял о выборах в течение последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют за то, чтобы остановить переговоры с ЕС и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы решить эту проблему. Я подтверждаю, что сегодня мы внесем в парламент предложение, что дает возможность проведения досрочных выборов, — заявил Джонсон.

Во вторник вечером его правительство потерпело первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства с ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без соглашения с Брюсселем.

Во время вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента в среду. Против выступил 301 парламентарий.

Оппозиция сегодня обсудит и поставит на голосование законопроект, призванный лишить Джонсона возможности осуществить Brexit без соглашения, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях «развода».

Ранее лейборист Хилари Бенн на своей странице в Twitter опубликовал текст законопроекта, который «дает правительству время для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета в сентябре и разрешает правительству составить «запрос на получение специального разрешения парламента на выход из ЕС без соглашения». Если же по истечении назначенного срока соглашения не достигнут, парламент отклонит запрос правительства о проведении «жесткого» Brexit, а Джонсон так и не попросит у Брюсселя снова отложить дату выхода королевства с ЕС, то закон обяжет его это сделать.

Новый срок Brexit при этом будет назначен на 21 января 2020 года.

Перед голосованием около 20 депутатов-консерваторов, включая бывшего главу британского Минфина Филиппа Хаммонда, заявили о том, что займут сторону оппозиции и будут голосовать против правительства. В ближайшее время депутаты-тори, которые ослушались указаний партийных организаторов и поддержали оппозиционных депутатов, могут быть исключены из Консервативной партии.

Напомним, что в конце августа королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента.

Из-за приостановки работы парламента у противников Брекзита без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения.