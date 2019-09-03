Главные новости за 3 сентября: Рада поддержала снятие неприкосновенности народных депутатов и рассмотрела изменения Конституции

Сегодня Рада поддержала законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126289-glavnye-novosti-za-3-sentyabrya-rada-podderjala-snyatie-neprikosnovennosti-narodnyh-deputatov.html

Ракурс

Во время своего сегодняшнего заседания Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект «О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины» № 7203. За соответствующее решение проголосовали 373 народных избранника.

Loading...

Президент Украины Владимир Зеленский, придя сегодня на заседании парламента, напомнил депутатам, что они работают в Верховной Раде, а не бандитской «малине», в которой можно переждать ответственность за совершенные преступления.

Верховная Рада намерена наделить президента новыми кадровыми полномочиями. Парламент подал в Конституционный суд законопроект о получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

Председатель фракции партии «Голос» Сергей Рахманин сегодня заявил, что президент Украины намерен подчинить себе силовые структуры. Рахманин отметил, что такого пункта в предвыборной программе Зеленского не было.

Также депутаты сегодня приняли решение направить в Конституционный суд президентские законопроекты о народной законодательной инициативе, назначении нескольких уполномоченных парламента, уменьшение количества народных депутатов, прекращение полномочий депутата за прогулы, отмены адвокатской монополии и о возможности создания консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился полностью закрыть государственную границу с Украиной. Это решение он аргументировал якобы потоком оружия с украинской территории. При этом он назвал украинцевбратьями Беларуси и близкими людьми.