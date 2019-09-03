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Сегодня Рада поддержала законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, фото: Офис президента

Главные новости за 3 сентября: Рада поддержала снятие неприкосновенности народных депутатов и рассмотрела изменения Конституции

3 сен 2019, 23:18
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Во время своего сегодняшнего заседания Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект «О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины» № 7203. За соответствующее решение проголосовали 373 народных избранника.

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Президент Украины Владимир Зеленский, придя сегодня на заседании парламента, напомнил депутатам, что они работают в Верховной Раде, а не бандитской «малине», в которой можно переждать ответственность за совершенные преступления.

Верховная Рада намерена наделить президента новыми кадровыми полномочиями. Парламент подал в Конституционный суд законопроект о получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

Председатель фракции партии «Голос» Сергей Рахманин сегодня заявил, что президент Украины намерен подчинить себе силовые структуры. Рахманин отметил, что такого пункта в предвыборной программе Зеленского не было.

Также депутаты сегодня приняли решение направить в Конституционный суд президентские законопроекты о народной законодательной инициативе, назначении нескольких уполномоченных парламента, уменьшение количества народных депутатов, прекращение полномочий депутата за прогулы, отмены адвокатской монополии и о возможности создания консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился полностью закрыть государственную границу с Украиной. Это решение он аргументировал якобы потоком оружия с украинской территории. При этом он назвал украинцевбратьями Беларуси и близкими людьми.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 3 сентября: Рада поддержала снятие неприкосновенности народных депутатов и рассмотрела изменения Конституции

Главными новостями дня стали: поддержка Верховной Радой законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности и рассмотрение ряда президентских законопроектов об изменениях Конституции

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23:18   3 сен

Снятие депутатской неприкосновенности: Разумков рассказал, почему проголосовали за законопроект Порошенко

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему парламент, рассматривая вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, проголосовал за законопроект, поданный Петром Порошенко еще осенью 2017 года

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