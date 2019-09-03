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Снятие неприкосновенности с нардепов: Зеленский эмоционально выступил в Раде, фото — Фейсбук ОП

Это Рада, а не «малина»: Зеленский о снятии неприкосновенности с нардепов (ВИДЕО)

3 сен 2019, 11:09
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в стенах парламента поддержал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.

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Глава государства пришел на первое пленарное заседание второй сессии парламента девятого созыва и выступил с короткой речью.

Зеленский напомнил депутатам, что они работают в Верховной Раде, а не в бандитской «малине», в которой можно спрятаться от ответственности за совершенные преступления. Он также метафорически объяснил, что когда-то народные избранники придумали украинский вечный двигатель политической жизни.

Он работает просто: депутаты обещают снять неприкосновенность перед выборами, потом проваливают голосование. Народ об этом забывает, а на следующих выборах кандидаты снова обещают снять иммунитет. Так работало 20 лет, но этому гаджету пришло время отправиться на свалку истории, — заявил Зеленский.

Он сообщил, что у депутатов сохраняется иммунитет и они не будут нести ответственность за принятые решения, но будут отвечать за совершенные уголовные преступления.

Это законодательный орган, а не «малина», в которой можно пять лет прятаться под куполом, — заявил Зеленский.

Он заявил, что снятие неприкосновенности поддерживают 90% украинцев и он не советует парламенту проверять достоверность этой цифры вживую.

Напомним, что сегодня Рада рассматривает несколько очень важных вопросов, среди которых — рассмотрение в целом проголосованного 30 августа в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Источник: Ракурс


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