Зняття недоторканності з нардепів: Зеленський емоційно виступив у Раді, фото — Фейсбук ОП

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні у стінах парламенту підтримав законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів України.

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Глава держави прийшов на перше пленарне засідання другої сесії парламенту дев’ятого скликання і виступив із короткою промовою.

Зеленський нагадав депутатам, що вони працюють у Верховній Раді, а не бандитській «маліні», у якій можна перечекати відповідальність за скоєні злочини. Він також метафорично пояснив, що колись народні обранці винайшли український вічний двигун політичного життя.

Він працює просто: депутати обіцяють зняти недоторканність перед виборами, потім провалюють голосування. Народ про це забуває, а на наступних виборах кандидати знову обіцяють зняти імунітет. Так працювало 20 років, але цьому гаджету час відправитися на звалище історії, — заявив Зеленський.

Він повідомив, що у депутатів зберігається імунітет і вони не нестимуть відповідальність за ухвалені рішення, але будуть відповідати за скоєні кримінальні злочини.

Це законодавчий орган, а не «маліна», де можна п’ять років ховатися під куполом, — заявив Зеленський.

Він заявив, що зняття недоторканності підтримують 90% українців і він не радить парламенту перевіряти достовірність цієї цифри наживо.

Нагадаємо, що сьогодні Рада розглядає декілька дуже важливих питань, серед яких — розгляд в цілому проголосованого 30 серпня у першому читанні законопроекту про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів України.