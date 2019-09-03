Масове отруєння в Києві: студенти потрапили до лікарні через шаурму. Фото: sharij.net

https://racurs.ua/ua/n126250-masove-otruiennya-v-kyievi-studenty-potrapyly-v-likarnu-cherez-shaurmu.html

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Масове отруєння в Києві сталося 2 вересня. Семеро студентів потрапили до лікарні з отруєнням після того, як з’їли шаурму, куплену у вуличному кіоску.

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Про госпіталізацію студентів до поліції повідомили близько 22.00. Відомо, що всі постраждалі придбали шаурму в одному й тому ж місці. Йдеться про кіоск, розташований на вулиці Борщагівській, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

У всіх постраждалих лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію. Всі вони перебувають у медзакладах одного зі столичних вишів. Самі пацієнти розповіли, що зле їм стало після вживання шаурми.

У поліції почали перевірку інформації. До точки продажу шаурми було спрямовано слідчо-оперативну групу. Зараз у поліції визначаються з правовою кваліфікацією події.

Напередодні масове отруєння шаурмою сталося в Одеській області. У селищі Авангард Овідіопольського району до лікарні потрапили 37 осіб, серед яких дев’ятеро дітей.

Також нагадаємо, що на початку серпня сталося масове отруєння у Львівській області. Тут до лікарень потрапили люди, які вживали їжу на поминальному обіді в селі Шум’яч Турківського району.