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Масове отруєння на Одещині: до лікарні потрапили 37 осіб, серед яких є діти. Фото: Кременчугская газета

Масове отруєння на Одещині: до лікарні потрапили 37 осіб, серед яких є діти

2 вер 2019, 18:48
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З отруєнням до інфекційної лікарні в Одеській області потрапили 37 осіб, серед яких дев’ятеро дітей, у тому числі малолітні.

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В усіх постраждалих ознаки гострого ентероколіту: блювота, розлад травлення та висока температура. Своє отруєння вони пов’язують з шаурмою, яку купили у павільйоні фаст-фуду в селищі Авангард. Про це повідомляє УНІАН.

Наразі частина потерпілих перебуває на амбулаторному лікуванні, а інших громадян забрали у стаціонар. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Факт отруєння розслідують епідеміологи та поліція. Коли на об'єкт прибули перевіряючі, точка фаст-фуду була вже закрита. Правоохоронці допомогли потрапити фахівцям до об'єкту у зробити забір необхідних проб.

Встановлено, що у павільйоні відсутнє централізоване водопостачання та були зафіксовані порушення санітарно-гігієнічного режиму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іспанії з отруєнням до лікарні потрапили 114 осіб, а першою жертвою інфекції стала 80-річна жінка.

Джерело: Ракурс


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