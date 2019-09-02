Массовое отравление в Одесской области: в больницу попали 37 человек, среди которых есть дети. Фото: Кременчугская газета

https://racurs.ua/n126235-massovoe-otravlenie-v-odesskoy-oblasti-v-bolnicu-popali-37-chelovek-sredi-kotoryh-est-deti.html

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С отравлением в инфекционную больницу в Одесской области попали 37 человек, среди которых девять детей, в том числе малолетние.

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У всех пострадавших признаки острого энтероколита: рвота, расстройство пищеварения и высокая температура. Свое отравление они связывают с шаурмой, которую купили в павильоне фаст-фуда в поселке Авангард. Об этом сообщает УНИАН.

Сейчас часть пострадавших находится на амбулаторном лечении, а других граждан забрали в стационар. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Факт отравления расследуют эпидемиологи и полиция. Когда на объект прибыли проверяющие, точка фаст-фуда была уже закрыта. Правоохранители помогли попасть специалистам на объект и сделать забор необходимых проб.

Установлено, что в павильоне отсутствует централизованное водоснабжение и были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенического режима.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании с отравлением в больницу попали 114 человек, а первой жертвой инфекции стала 80-летняя женщина.