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Ракурс
Массовое отравление в Испании: есть жертвы и более сотни человек в больнице. Фото: Красная весна

Массовое отравление в Испании: есть жертвы и более сотни человек в больнице

20 авг 2019, 22:52
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В Испании произошло массовое отравление мясными продуктами. По последним данным, в больницу с отравлением госпитализировали 114 человек.

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Установлено, что продукты были заражены бактерией листериоза. Первой жертвой вспышки инфекции стала 90-летняя женщина. Об этом сообщает El Mundo, передает «Укринформ».

Погибшая женщина употребляла жаренное мясо компании, продукция которой и спровоцировала вспышку инфекции. Предприятие прекратило выпускать продукцию 15 августа и уже подтвердило, что более 2 тыс. ее мясных продуктов оказались заражены бактерией.

Количество пострадавших от отравления мясными продуктами постоянно продолжает расти. С момента потребления зараженного продукта в течение 70 дней могут проявиться симптомы болезни.

Отметим, что в понедельник количество больных составляло 80 человек, а за последние сутки госпитализировали еще 34 человека. Среди больных 18 беременных женщин и двое новорожденных.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей. С пищевым отравлением в больницу доставили 13 детей.


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