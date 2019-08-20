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Масове отруєння в Іспанії: є жертви і понад сотню осіб госпіталізували. Фото: Красная весна

Масове отруєння в Іспанії: є жертви і понад сотню осіб госпіталізували

20 сер 2019, 22:52
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В Іспанії сталося масове отруєння м’ясними продуктами. За останніми даними, в лікарню з отруєнням госпіталізували 114 осіб.

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Встановлено, що продукти були заражені бактерією лістеріозу. Першою жертвою спалаху інфекції стала 90-річна жінка. Про це повідомляє El Mundo, передає «Укрінформ».

Загибла жінка вживала смажене м’ясо компанії, продукція якої і спровокувала спалах інфекції. Підприємство припинило випускати продукцію 15 серпня і вже підтвердило, що понад 2 тис. її м’ясних продуктів виявилися заражені бактерією.

Кількість постраждалих від отруєння м’ясними продуктами постійно продовжує рости. З моменту споживання зараженого продукту протягом 70 днів можуть проявитися симптоми хвороби.

Зазначимо, що в понеділок кількість хворих становила 80 осіб, а за останню добу госпіталізували ще 34 особи. Серед хворих 18 вагітних жінок і двоє новонароджених.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей. З харчовим отруєнням до лікарні доставили 13 дітей.


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