Масове отруєння в Іспанії: є жертви і понад сотню осіб госпіталізували. Фото: Красная весна

https://racurs.ua/ua/n125771-masove-otruiennya-v-ispaniyi-ie-jertvy-i-ponad-sotnu-osib-gospitalizuvaly.html

Ракурс

В Іспанії сталося масове отруєння м’ясними продуктами. За останніми даними, в лікарню з отруєнням госпіталізували 114 осіб.

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Встановлено, що продукти були заражені бактерією лістеріозу. Першою жертвою спалаху інфекції стала 90-річна жінка. Про це повідомляє El Mundo, передає «Укрінформ».

Загибла жінка вживала смажене м’ясо компанії, продукція якої і спровокувала спалах інфекції. Підприємство припинило випускати продукцію 15 серпня і вже підтвердило, що понад 2 тис. її м’ясних продуктів виявилися заражені бактерією.

Кількість постраждалих від отруєння м’ясними продуктами постійно продовжує рости. З моменту споживання зараженого продукту протягом 70 днів можуть проявитися симптоми хвороби.

Зазначимо, що в понеділок кількість хворих становила 80 осіб, а за останню добу госпіталізували ще 34 особи. Серед хворих 18 вагітних жінок і двоє новонароджених.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей. З харчовим отруєнням до лікарні доставили 13 дітей.