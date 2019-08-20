Пошуки життя на супутнику Юпітера затвердили у NASA. Фото: vistanews

https://racurs.ua/ua/n125770-poshuky-jyttya-na-suputnyku-upitera-zatverdyly-u-nasa.html

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У NASA затвердили пошукову місію під назвою Europa Clipper. Програма розрахована на поглиблене вивчення супутника Юпітера Європи.

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Вчені хочуть дослідити океан глибиною 170 км, який розташований під крижаним покривом супутника. На основі цих даних дослідники хочуть встановити, чи є це середовище придатним для зародження біологічних видів. Про це повідомляє ВВС.

Місію планують запустити у 2025 році. Наразі програма пройшла важливу стадію ключового ухвалення рішення.

Місію на Європу готували дуже довго, адже вона є дуже дорогою та ризикованою. Навколо Юпітера пролягають пояси високої радіації, які можуть знищити усю електроніку космічного апарату.

Саме тому, апарат не буде виходити на орбіту супутника, а просто декілька разів пролетить над ним і зробить знімки. На борт планують взяти камери, спектрометри, магнітометр для визначення сили і напрямку магнітного поля (для визначення глибини і солоності океану), а також радар для визначення товщини крижаного покриву.

Вчені припускають, що океан на Європі перебуває у рідкому стані завдяки вулканічним кратерам на його дні, однак поки довести це не можуть. Під час дослідження супутника також будуть встановлені гравітаційні зв’язки Європи з Юпітером, внутрішнє тепло планети та припливні сили.

Нагадаємо, астрономи заявили, що екзопланета LHS 3844b непридатна для земного типу життя.