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Поиски жизни на спутнике Юпитера утвердили в NASA. Фото: vistanews

Поиски жизни на спутнике Юпитера утвердили в NASA

20 авг 2019, 22:24
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В NASA утвердили поисковую миссию под названием Europa Clipper. Программа рассчитана на углубленное изучение спутника Юпитера Европы.

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Ученые хотят исследовать океан глубиной 170 км, который расположен под ледяным покровом спутника. На основе этих данных исследователи хотят установить, является ли это среда пригодной для зарождения биологических видов. Об этом сообщает ВВС.

Миссию планируют запустить в 2025 году. Сейчас программа прошла важную стадию ключевого принятия решения.

Миссию на Европу готовили очень долго, ведь она является очень дорогой и рискованной. Вокруг Юпитера пролегают пояса высокой радиации, которые могут уничтожить всю электронику космического аппарата.

Именно поэтому, аппарат не будет выходить на орбиту спутника, а просто несколько раз пролетит над ним и сделает снимки. На борт планируют взять камеры, спектрометры, магнитометр для определения силы и направления магнитного поля (для определения глубины и солености океана), а также радар для определения толщины ледяного покрова.

Ученые предполагают, что океан на Европе находится в жидком состоянии благодаря вулканическим кратерам на его дне, однако пока доказать это не могут. Во время исследования спутника также будут установлены гравитационные связи Европы с Юпитером, внутреннее тепло планеты и приливные силы.

Напомним, астрономы заявили, что экзопланета LHS 3844b непригодна для земного типа жизни.


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