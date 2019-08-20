Экзопланета LHS 3844b непригодна для земной жизни. Фото: md-eksperiment.org

https://racurs.ua/n125740-ekzoplaneta-lhs-3844b-neprigodna-dlya-zemnoy-jizni-astronomy.html

Ракурс

Экзопланета LHS 3844b непригодна для земного типа жизни.

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Планета стала мертвой в результате излучения звезды, которая расположена около нее. Однако, вероятно, 49 световых лет назад атмосфера в «темной» планеты все же была. Об этом сообщает журнал Nature.

Астрономы провели более 100 часов наблюдений при помощи телескопа Spitzer и пришли к выводу, что в экзопланеты LHS 3844b, которая вращается около красного карлика класса М, нет атмосферы. Таким образом, жизнь земного типа на ней невозможна.

Как известно, эту планету в сентябре 2018 года открыл новый орбитальный телескоп TESS. LHS 3844b находится в 48,6 световых годах от Земли и имеет радиус в 1,3 раза больше нашей планеты. Год на ней длится всего 11 земных часов, так как до ее светила — лишь 0,006 астрономических единиц. Для сравнения, расстояние от Земли до Солнца лишь 900 тыс. км. Красный карлик LHS 3844 в 6,5 раз легче Солнца и в пять раз меньше его по габаритам.

Ученые заявляют, что планета потеряла атмосферу под воздействием излучения звезды. Солнечная сторона LHS 3844b прогревается до 770° по Цельсию.

Напомним, ученые NASA пришли к выводу, что в далеком прошлом Юпитер мог поглотить большой планетезималь (планетарный зародыш, из которого формируются «полноценные» планеты).