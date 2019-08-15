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Планета Юпитер

Юпитер в прошлом мог поглотить огромную планету — ученые

15 авг 2019, 18:34
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В далеком прошлом Юпитер мог поглотить большую планетезималь (планетарный зародыш, из которого формируются «полноценные» планеты).

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К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные, собранные космическим аппаратом NASA Juno, сообщает издание Science.

Juno изучал гравитационное поле Юпитера для получения сведений о его внутреннем строении.

В итоге нашли свое подтверждение теории, согласно которым ядро ​​Юпитера представляет собой фрагментированные твердые породы, смешанные с пузырьками газообразного водорода.

Модели формирования планет предусматривают что на ранних этапах этого процесса в недрах сосредоточеныбольшинство тяжелых элементов, создавая компактное плотное ядро, которое со временем начинает притягивать к себе более легкие вещества, в частности газ.

Однако ядро ​​Юпитера, на первый взгляд, не соответствует этой теории.

По мнению ученых, объяснить это несоответствие может столкновения Юпитера 4,5 млрд лет назад с планетезималью, размером в 10 раз больше Земли. Это могла быть одна из многих крупных протопланет, которые, вероятно, входили в состав ранней Солнечной системы.

В результате столкновения два плотные планетные ядра столкнулись, в результате чего тяжелые элементы смешались с оболочкой из газов.

Многие ученые считают, что наклоны несколько газовых гигантов, в частности Урана, который «лежит» на своем боку, были вызваны похожими столкновениями.

Напомним, комический аппарат Juno в 2018 году сфотографировал бурю на Юпитере.


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