Роман Труба, фото: ГБР

https://racurs.ua/n125594-truba-frakciya-poroshenko-planiruet-cherez-konstitucionnyy-sud-dobitsya-snyatiya-golovy-gbr.html

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Во фракции пятого президента Украины Петра Порошенко готовят представление в Конституционный суд, направленное на отмену отдельных норм закона о Государственном бюро расследований (ГБР).

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Об этом в своем Телеграмм-канале заявил глава ГБР Роман Труба.

По словам Трубы, представление будет касаться права президента Украины делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать руководителя ГБР на эту должность.

Труба отмечает, что за предыдущие три года механизм работы конкурсной комиссии не вызвал вопросов, а закон о ГБР разрабатывали депутаты от фракции Порошенко и сам пятый президент Украины его подписывал.

По его мнению, эта инициатива может быть связана с начатым ГБР рядом производств, участником которых является Порошенко.

Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности, — отметил Труба.

В то же время Труба признал, что к закону о ГБР действительно есть ряд вопросов.

Напомним, недавно в ГБР заявили, что получили разрешение суда на проведение допроса Порошенко на полиграфе в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже украинского телеканала «Прямой».