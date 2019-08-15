В Лондоне у здания МВД произошло вооруженное нападение. Фото: Evening Standard

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Ракурс

Вооруженное нападение в Великобритании произошло сегодня, 15 августа, возле Хоум-офиса в самом центре Лондона. Вследствие нападения один человек получил тяжелые ножевые травмы.

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После инцидента был задержан и доставлен в полицейский участок главный подозреваемый в осуществлении нападения. Им оказался 29-летний сотрудник Хоум-офиса. Полиция изъяла у него баллончик со слезоточивым газом. Об этом сообщает Evening Standard.

Ранения получил мужчина 60 лет, но угрозы его жизни на данный момент нет. Он зашел в приемную Министерства внутренних дел в поисках помощи после того, как получил ранения на улице.

Лондонская полиция расследует нападение, устанавливая мотивы злоумышленника, но версия террористической атаки не рассматривается.