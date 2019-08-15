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Здание Верховной Рады, фото: Zik

Верховная Рада: началось третье подготовительное заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 авг 2019, 17:09
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Началось третье заседание подготовительной депутатской группы из числа депутатов новой Верховной Рады IX созыва.

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В нем принимают участие представители всех политических партий, которые на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 21 июля, преодолели проходной пятипроцентный барьер.

Количество делегатов от каждой партии определяется результатами парламентских выборов.

Так, партию «Слуга народа» представляют 17 человек, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — трое, «Батькивщину» и «Европейскую солидарность» — по двое, «Голос» — один представитель.

Возглавляет заседание представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Заседание проходит в конференц-зале Верховной Рады.

Ожидается, что депутаты рассмотрят вопрос профильных комитетов: их количество, названия и состав.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва запланировано на 29 августа.

Напомним, второе заседание подготовительной депутатской группы состоялось 14 августа.

Источник: Ракурс


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