Михайличенко доверили тренерство «Динамо». Фото: dynamo.kiev.ua

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Ракурс

Алексей Михайличенко стал новым тренером киевского «Динамо». Уже завтра, 16 августа, состоится первая тренировка команды под его руководством.

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В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо», который играл на позиции нападающего, Вадим Евтушенко. Об этом сообщается на сайте клуба.

Однако, есть и информация о том, что нового тренера столичного клуба назначили на временной основе до конца текущего года. После этого «Динамо» будет рассматривать другую кандидатуру на пост главного тренера, сообщает Sportarena.

Другие условия контракта Михайличенко с «Динамо» пока что остаются неизвестными.

Кроме Михайличенко, руководство ФК рассматривало также кандидатуры бывшего тренера луганского клуба «Заря» Юрия Вернидуба, селекционера клуба Александра Заварова и бывшего футболиста, экс-тренера московского «Динамо» Юрия Калитвинцева.

Михайличенко уже был главным тренером киевского «Динамо» в период 2002—2004 годов и в 2012 году. За время его руководства команда дважды победила на чемпионате Украины и получила Кубок страны в 2003 году. Также он тренировал молодежку «Динамо», молодежную и взрослую украинские сборные.

Напомним, что накануне, 14 августа, столичный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем после проигрыша команде «Брюгге».