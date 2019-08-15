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НАБУ рассказал подробности совершения правонарушения, в котором подозревают Юрия Грымчака, фото: «Телеканал 24»

Задержание Грымчака: в НАБУ рассказали подробности (ИНФОГРАФИКА)

15 авг 2019, 16:48
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Обстоятельства задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Юрия Грымчака и его «помощника» рассказали в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

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По данным следствия, они путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами в особо крупном размере, отмечает пресс-служба НАБУ.

Так, по информации следствия, представитель интересов одной из частных компаний во время общения с заместителем главы МинТОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти, а именно — консультации по поводу взыскания долга с другой компании в свою пользу.

В ответ на это заместитель министра якобы заявил, что сможет использовать свои связи для принятия нужного компании судебного решения за вознаграждение в сумме 100 тыс. долл.

В НАБУ отмечают, что чиновник якобы пообещал обратиться к заместителю Генпрокурора, чтобы она повлияла на голову Кассационного гражданского суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долл. США. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долл. США им была передана 14 августа 2019 года, — отмечают в НАБУ.

Кроме того, в одной из бесед с заместителем министра представитель компании рассказал о прохождении сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра якобы предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации и оценил их в 1 млн долл., отмечают в НАБУ.

Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие, — отмечают в антикоррупционном ведомстве.

Заместителя министра и его «помощника» задержали после получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долл. США и 30 тыс. долл. США.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято всю сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019 года, а также часть полученной ранее, — отмечают в НАБУ.

Инфографика: НАБУ

Напомним, Служба безопасности Украины сегодня обнародовала фото и видео следственных действий при задержании Грымчака.

Источник: Ракурс


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