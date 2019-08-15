Задержание Грымчака: СБУ обнародовала видео и фото следственных действий, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n125570-zaderjanie-grymchaka-sbu-obnarodovala-video-i-foto-sledstvennyh-deystviy.html

Ракурс

Служба безопасности Украины 15 августа обнародовала фото и видео следственных действий во время задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

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На медиаматериалах зафиксированы кадры задержания Грымчака, пересчета оперативниками валюты в автомобиле, а также момент, когда силовики заходят в кабинет чиновника в МинВОТ.

Вчера вечером детективы НАБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и его помощника Игоря Овдиенко на взятке в размере 480 тыс. долл. Им приписывают оказание воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Заместитель министра и его помощник требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Грымчак в 2002—2005 годах был помощником-консультантом на тот момент нардепа Юрия Луценко. «Ракурс» сообщал, что помощнику Юрия Грымчака Игорю Овдиенко, в автомобиле которого силовики нашли крупную сумму валюты, стало плохо. Во время задержания на взятке в размере 480 тыс. долл. ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.