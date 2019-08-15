Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n125570-zatrymannya-grymchaka-sbu-opryludnyla-video-ta-foto-slidchyh-diy.html

Ракурс

Служба безпеки України 15 серпня оприлюднила фото та відео слідчих дій під час затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

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На медіаматеріалах зафіксовані кадри затримання Гримчака, перерахування валюти в автомобілі, а також момент, коли силовики заходять в кабінет посадовця в МінТОТ.

Учора увечері детективи НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і його помічника Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тис. дол. Їм приписують здійснення впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Заступник міністра і його помічник вимагали від підприємця неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Гримчак та його помічник вимагали хабар за вплив на рішення судів і чиновників Міністерства культури для прийняття замовних рішень.

Гримчак у 2002−2005 роках був помічником-консультантом на той момент нардепа Юрія Луценка. «Ракурс» повідомляв, що помічнику Юрія Гримчака Ігорю Овдієнку, в автомобілі якого силовики знайшли велику суму валюти, стало зле. Під час затримання на хабарі розміром у 480 тис. дол. йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.