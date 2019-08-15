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Ракурс
Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — "24 канал"

Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій

15 сер 2019, 10:27
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Служба безпеки України 15 серпня оприлюднила фото та відео слідчих дій під час затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

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На медіаматеріалах зафіксовані кадри затримання Гримчака, перерахування валюти в автомобілі, а також момент, коли силовики заходять в кабінет посадовця в МінТОТ.

Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — СБУ

Учора увечері детективи НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і його помічника Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тис. дол. Їм приписують здійснення впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — СБУ

Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — СБУ

Заступник міністра і його помічник вимагали від підприємця неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Гримчак та його помічник вимагали хабар за вплив на рішення судів і чиновників Міністерства культури для прийняття замовних рішень.

Затримання Гримчака: СБУ оприлюднила відео та фото слідчих дій, фото — СБУ

Гримчак у 2002−2005 роках був помічником-консультантом на той момент нардепа Юрія Луценка. «Ракурс» повідомляв, що помічнику Юрія Гримчака Ігорю Овдієнку, в автомобілі якого силовики знайшли велику суму валюти, стало зле. Під час затримання на хабарі розміром у 480 тис. дол. йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

Джерело: Ракурс


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