Затримання Гримчака: помічника заступника міністра госпіталізували з високим тиском, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n125566-zatrymannya-grymchaka-pomichnyka-zastupnyka-ministra-gospitalizuvaly-z-vysokym-tyskom.html

Ракурс

Помічнику Юрія Гримчака Ігорю Овдієнку, в автомобілі якого силовики знайшли велику суму валюти, стало зле. Під час затримання на хабарі розміром у 480 тис. дол. йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

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Про це повідомив канал «24».

Дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Гримчака повідомила, що його помічник, якого також було затримано, є її братом.

Затримання Овдієнка відбулося о 20.00 на проспекті Перемоги поблизу метро «Нивки». Овдієнко сидів у своєму авто, а близько 23.00 сам пішов та ліг у «швидку». Медики розповіли, що у підозрюваного різко підскочив тиск — до позначки 230/170. Адвокат Овдієнка додав, що у його підзахисного цукровий діабет та ІІ група інвалідності.

Саме в автомобілі Овдієнка Range Rover правоохоронці знайшли валюту. Гримчака після затримання допитали в Генпрокуратурі. У його кабінеті в міністерстві буцімто також знайшли докази злочину. Сам Гримчак усі факти заперечує.

Нагадаємо, за даними НАБУ, 15 серпня детективи НАБУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тис. дол.

Їм приписують здійснення впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. За інформацією правоохоронців, Гримчак з помічником вимагали від підприємця неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та Генпрокуратури.

МінТОТ прокоментувало затримання представника відомства, зазначивши, що цей факт не має відношення до діяльності міністерства, а помічник Гримчака не є їхнім співробітником.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив затримання Гримчака.

Так, це правда. Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ — закон один для всіх, — написав Луценко у Фейсбук.

При цьому, він повідомив, що Гримчак та його помічник вимагали хабар за вплив на рішення судів і чиновників Міністерства культури для прийняття замовних рішень.

Гримчак у 2002−2005 роках був помічником-консультантом на той момент нардепа Юрія Луценка. Згодом працював заступником голови Донецької облдержадміністрації. У 2007−2012 роках Гримчак був народним депутатом від блоку «Наша Україна — Народна самооборона».

У 2012 році балотувався в Раду від «Батьківщини», але не пройшов до парламенту. З жовтня 2016 року Гримчак працював у МінТОТ.