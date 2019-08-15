Задержание Грымчака: помощника заместителя министра госпитализировали с высоким давлением, фото — "РБК-Украина"

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Помощнику Юрия Грымчака Игорю Овдиенко, в автомобиле которого силовики нашли крупную сумму валюты, стало плохо. Во время задержания на взятке в размере 480 тыс. долл. ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление.

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Об этом сообщил канал «24».

Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчака сообщила, что его помощник, который также был задержан, является ее братом.

Задержание Овдиенко произошло в 20.00 на проспекте Победы возле метро «Нивки». Овдиенко сидел в своем авто, а около 23.00 сам пошел и лег в «скорую». Медики рассказали, что у подозреваемого резко подскочило давление — до отметки 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

Именно в автомобиле Овдиенко Range Rover правоохранители нашли валюту. Грымчака после задержания допросили в Генпрокуратуре. В его кабинете в министерстве будто бы также нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.

Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на взятке в размере 480 тыс. долл.

Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. По информации правоохранителей, за это от Гримчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и Генпрокуратуры.

МинВОТ прокомментировало задержание представителя ведомства, отметив, что этот факт не имеет отношения к деятельности министерства, а помощник Грымчака не является их сотрудником.

Генпрокурор Юрий Луценко также подтвердил задержание Грымчака.

Да, это правда. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ — закон один для всех, — написал Луценко в Фейсбук.

При этом он сообщил, что Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Грымчак в 2002—2005 годах был помощником-консультантом на тот момент нардепа Юрия Луценко. Впоследствии работал заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации. В 2007—2012 годах Грымчак был народным депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона».

В 2012 году баллотировался в Раду от «Батькивщины», но не прошел. С октября 2016 года Грымчак работал в МинВОТ.