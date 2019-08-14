Юрий Гримчак. Фото: Лига.НЕТ

https://racurs.ua/n125564-pravoohraniteli-zaderjali-zamestitelya-glavy-minvot-grymchaka-stali-izvestny-podrobnosti.html

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Генеральная прокуратура 14 июня пришла с обыском домой к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака.

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Правоохранители пытаются задержать чиновника. Между тем, в доме происходят следственные действия. Об этом сегодня вечером сообщила жена заместителя министра Юлия на собственной странице в Facebook.

Сейчас проходит задержание моего мужа Юрия Грымчака Юрия Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Просим соседей о помощи, — говорится в тексте сообщения.

В доме Грымчака продолжается совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро. Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик написал в соцсети, что правоохранители пытаются задержать помощника заместителя министра, который погорел на получении взятки. Имени помощника пока не сообщали, но канал «112 Украина» информирует, что зовут задержанного Игорь и вскоре его должны доставить в больницу.

Позже пресс-служба НАБУ пояснила, что правоохранители разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Их задержали после получения взятки.

Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл., — отметили в НАБУ.

Как известно, Юрий Гримчак — народный депутат Украины VI созыва. С 10 марта 2017 года занимает должность заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, 8 августа правоохранители заблокировали Ирпенский городской совет и проводили следственные действия. Во время обысков изъяли документы, касающиеся деятельности нескольких застройщиков, в частности, долевого участия.