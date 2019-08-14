Юрій Гримчак. Фото: Ліга.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125564-pravoohoronci-zatrymaly-zastupnyka-glavy-mintot-grymchaka-staly-vidomi-podrobyci.html

Ракурс

Генеральна прокуратура 14 червня прийшла з обшуком додому до заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Юрія Гримчака.

Loading...

Правоохоронці намагаються затримати посадовця. Тим часом, в оселі відбуваються слідчі дії. Про це сьогодні ввечері повідомила дружина заступника міністра Юлія на власній сторінці у Facebook.

Зараз проходить затримання мого чоловіка Юрія Гримчака Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Просимо сусідів про допомогу, — йдеться в тексті повідомлення.

В будинку Гримчака триває спільна спецоперація Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик написав у соцмережі, що правоохоронці намагаються затримати помічника заступника міністра, який погорів на отриманні хабара. Імені помічника поки що не повідомляли, але канал «112 Україна» інформує, що звати затриманого Ігор і незабаром його мають доправити до лікарні.

Згодом прес-служба НАБУ пояснила, що правоохоронці викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їх затримали після одержання хабара.

Вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол., — зазначили в НАБУ.

Як відомо, Юрій Гримчак — народний депутат України VI скликання. З 10 березня 2017 року обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, 8 серпня правоохоронці заблокували Ірпінську міську раду й проводили слідчі дії. Під час обшуків вилучили документи, що стосуються діяльності кількох забудовників, зокрема, пайової участі.