Антикорупційне бюро провело затримання у справі “Роттердам плюс”. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n125314-antykorupciyne-buro-provelo-zatrymannya-u-spravi-rotterdam-plus-zmi.html

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Національне антикорупційне бюро України провело затримання у справі «Роттердам плюс». Зокрема, затримано колишнього члена Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, главу держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокімова.

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Про затримання чиновника сьогодні повідомила «Економічна правда» з посилання на джерело серед правоохоронців.

Співрозмовник повідомив, що вже підготовлено повідомлення про підозру голові НКРЕКП Дмитру Вовку, трьом її працівникам і двом провідним менеджерам ДТЕК.

Антикорупційне бюро підозрює представників НКРЕКП у змові в інтересах третіх осіб під час затвердження формули «Роттердам плюс».

За даними бюро, після схвалення Нацкомісією порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію (формули «Роттердам плюс») вартість куплених інвестиційною групою ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%, що дозволило невстановленим особам, в інтересах яких діяли посадовці НКРЕКП, отримати надприбутки.

У компанії ICU ці звинувачення відкидають, стверджуючи, що операції були ринковими і законними.

НАБУ вже проводило обшуки у центральному офісі ICU у Києві у рамках справи «Роттердам плюс».

Як відомо, формула «Роттердам плюс» була запроваджена в Україні в 2017 році через втрату контролю над частиною Донецького вугільного басейну. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). Дія формули «Роттердам плюс» припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.