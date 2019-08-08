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Ракурс
Безкоштовне миття: у Києві прорвало трубу з водою. Фото: NewsOne

Безкоштовне миття: у Києві прорвало водогін (ВІДЕО)

8 сер 2019, 11:01
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У Києві рано вранці сьогодні, 8 серпня, стався прорив труби у Голосіївському районі. Внаслідок аварії вода почала бити фонтаном прямо з-під асфальту.

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Очевидці події зняли на відео, як вода, що б'є ключем, стала розливатися сусідніми вулицями. Відповідний відеозапис з коментарем про «безкоштовне миття» розмістила спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався на столичному Голосіївському проспекті, біля будинку 92/1. Станом на 9.15 вода вже досягла зупинки громадського транспорту, розташованої неподалік від місця події.

У повідомленні під відео зазначається, що до часу опублікування відео на місці підриву труби і витоку води аварійна бригада все ще не з’явилася. До речі, вчора у столиці відбулися пошкодження мережі холодного водопостачання, внаслідок чого без води залишилися жителі 11-ти будинків Києва.

Нагадаємо, що раніше через масштабні опади у Києві були підтоплені станції метро, ​​повалені дерева, а також пішли під воду кілька автомобільних доріг. У мережі з’явилися фотографії затоплених вулиць, по яких кияни пливли на надувних кругах.

Джерело: Ракурс


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