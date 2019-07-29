Потоп у Києві. Фото: Alina Kondratenko у Facebook

https://racurs.ua/ua/n124906-potujna-zlyva-zatopyla-kyyiv-vulyci-pishly-pid-vodu-pidtopleno-stanciyi-metro-foto-video.html

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Тропічна злива 29 липня наробила лиха в Києві. Після сильного дощу на вулицях відразу ж утворилися величезні калюжі, у деяких місцях автомобільні дороги пішли під воду.

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Через масштабні опади водою затопило тунелі на станції метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська». У метрополітені працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Крім того, співробітники ДСНС отримують повідомлення про повалені негодою дерева. Про це 29 липня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Тим часом жителі Києва діляться у соціальних мережах світлинами та відеозаписами, на яких видно, що у багатьох районах міста сталося підтоплення доріг.

Нагадаємо, 26 липня Рівне затопило після несподіваної рясної зливи з градом. Особливо від негоди постраждав центр міста та район автовокзалу. Злива була настільки сильною, що розмивала дорожнє покриття.