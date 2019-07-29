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Ракурс
Потоп у Києві. Фото: Alina Kondratenko у Facebook

Потужна злива затопила Київ: вулиці пішли під воду, підтоплено станції метро (ФОТО, ВІДЕО)

29 лип 2019, 17:54
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Тропічна злива 29 липня наробила лиха в Києві. Після сильного дощу на вулицях відразу ж утворилися величезні калюжі, у деяких місцях автомобільні дороги пішли під воду.

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Через масштабні опади водою затопило тунелі на станції метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська». У метрополітені працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Крім того, співробітники ДСНС отримують повідомлення про повалені негодою дерева. Про це 29 липня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Тим часом жителі Києва діляться у соціальних мережах світлинами та відеозаписами, на яких видно, що у багатьох районах міста сталося підтоплення доріг.

Потоп у Києві. Фото: Alina Kondratenko у Facebook, Instagram

Потоп у Києві. Фото: Alina Kondratenko у Facebook, Instagram

Нагадаємо, 26 липня Рівне затопило після несподіваної рясної зливи з градом. Особливо від негоди постраждав центр міста та район автовокзалу. Злива була настільки сильною, що розмивала дорожнє покриття.

Джерело: Ракурс


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