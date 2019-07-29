У Чорногорії пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем, більше 40 людей постраждали. Фото: "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n124905-u-chornogoriyi-pasajyrskyy-avtobus-zitknuvsya-z-avtomobilem-bilshe-40-ludey-postrajdaly.html

Ракурс

ДТП у Чорногорії відбулася в ніч на понеділок, 29 липня. Пасажирський автобус після зіткнення з автомобілем зірвався з траси і впав у кар'єр.

Loading...

За попередніми даними, масштабна аварія сталася на північному заході країни, близько ТЕЦ під містом Плєвля. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на RTCG.

Як наголошується у повідомленні, у результаті аварії постраждав 41 чоловік, серед яких — громадяни Чорногорії та Сербії. 26 постраждалих були направлені для отримання медичної допомоги до лікарні міста Плєвля. Серед місцевих жителів виявилося чимало бажаючих здати кров для тих, кому це необхідно.

Крім того, троє найбільш постраждалих були відправлені на лікування до Сербії. Особливо важкі травми отримав водій пасажирського автобуса, який був госпіталізований до Клінічного центру Подгориці.

На даний момент співробітниками правоохоронних органів з’ясовуються можливі причини інциденту.

Нагадаємо, що раніше смертельна ДТП сталася у Румунії. У результаті зіткнення трьох автомобілів п’ятеро людей загинули, а семеро госпіталізовано із важкими травмами.