В Черногории пассажирский автобус столкнулся с автомобилем, более 40 человек пострадали. Фото: "5 канал"

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ДТП в Черногории произошло в ночь на понедельник, 29 июля. Пассажирский автобус после столкновения с автомобилем сорвался с трассы и упал в карьер.

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По предварительным данным, масштабная авария произошла на северо-западе страны, около ТЭЦ под городом Плевля. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на RTCG.

Как отмечается в сообщении, в результате аварии пострадал 41 человек, среди которых — граждане Черногории и Сербии. 26 пострадавших были направлены для получения медицинской помощи в больницу города Плевля. Среди местных жителей оказалось немало желающих сдать кровь для тех, кому это необходимо.

Кроме того, трое наиболее пострадавших были отправлены на лечение в Сербию. Особенно тяжелые травмы получил водитель пассажирского автобуса, который был госпитализирован в Клинический центр Подгорицы.

В данный момент сотрудниками правоохранительных органов выясняются возможные причины инцидента.

Напомним, что ранее смертельное ДТП произошло в Румынии. В результате столкновения трех автомобилей пять человек погибли, а семь госпитализированы с тяжелыми травмами.