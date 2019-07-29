Погода в Украине на 30 июля. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 30 июля будет дождливой с грозами. Кроме того, синоптики обещают шквалы.

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Температура воздуха ночью прогреется до 16−22° тепла. Днем ожидается 26−33° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 июля прогнозируется дождливая, с грозами. Температура ночью 18−20° тепла, днем 25−27° тепла.

Во Львове во вторник будет идти дождь, предупреждают о грозах. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Одессе завтра ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха 20−22° тепла, а днем + 31−33° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки будет дождить. Ночью температура воздуха ожидается 18−20° выше нуля, днем прогнозируют 27−29° тепла.

В Харькове 30 июля Гидрометцентр обещает дождь только днем, возможны грозы. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах во вторник синоптики прогнозируют дожди и днем, и ночью. Воздуха ночью погреется до 17−19° тепла, днем 30−32° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 июля ожидается относительно спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня во второй половине дня в западных и большинстве северных областей Украины прогнозируются грозы, град и шквалы ветра до 15−20 м/с.