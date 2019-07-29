Штормовое предупреждение: погода ухудшится на западе и севере Украины. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/n124890-shtormovoe-preduprejdenie-pogoda-uhudshitsya-na-zapade-i-severe-ukrainy-karta.html

Ракурс

Loading...

Синоптики предупреждают, что сегодня во второй половине дня и в течение суток 30 июля в западных и большинстве северных областей Украины прогнозируются грозы (I уровень опасности, желтый), град и шквалы ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

29 июля на Закарпатье местами ожидаются значительные дожди (І уровень опасности). В результате этого на малых водотоках и верховьях рек Закарпатской области вероятное быстротечное повышение уровней воды на 0,2−0,5 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование местного склонового стока, локальных селевых потоков.

На Киевщине в ближайший час и до конца дня 29 июля, а также в течение суток 30 июля синоптики ожидают грозы, в отдельных районах шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности).

В южных, центральных, восточных, а также в Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности 29 июля.

30 июля ночью в западных, местами в северных и центральных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности). Днем такая же погода охватит большую часть территории Украины.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине 29 июля будет солнечной в большинстве регионов. Осадки ожидаются лишь в части западных, а также в Сумской и Черниговской областях.