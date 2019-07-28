В большинстве регионов 29 июля будет сохраняться солнечная погода

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Ракурс

Погода в Украине 29 июля будет солнечной в большинстве регионов. Осадки ожидаются лишь в части западных, а также в Сумской и Черниговской областях.

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Температура воздуха ночью составит 16−19°, на юге — до 21°. Днем ожидается 28−32°, на юге — до 34°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 июля будет солнечной. Столбики термометров ночью покажут 17−19°, днем — 29−31°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью — 16−18°, днем — 29−31°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Одессе синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 18−20°, днем — 29−31°. Ветер южный, 3−8 м/с.

В Днепре 29 июля осадки также не ожидаются. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 31−33°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

В Харькове метеорологи осадков не ожидают. Ночью температура воздуха составит 16−18°, днем — 29−31°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

На Закарпатье днем и ночью возможен дождь. Температура ночью 16−18°, днем — 28−30°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 июля будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, обильный ливень с градом привел к затоплению центра Ровно 26 июля.