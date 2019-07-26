Последствия непогоды в Ровно, фото: 0362.ua

https://racurs.ua/n124810-rovno-zatopilo-posle-obilnogo-livnya-s-gradom-foto-video.html

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Центр города Ровно затопило после неожиданного обильного ливня с градом.

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Особенно пострадала улица Черновола, сообщает издание «Ровно вечернее».

В пресс-службе ГСЧС Ровенской области сообщают, что к оказанию помощи гражданам, чьи дома были подтоплены, привлечены 10 единиц техники и 30 спасателей. Кроме того, спасатели помогают осуществлять эвакуацию автомобилей, которые оказались на затопленных улицах областного центра. По состоянию на 15.40 были эвакуированы 43 автомобиля.

В соцсетях жители города делятся фотографиями и видео последствий непогоды. В частности, одна из видеозаписей показывает значительные повреждения дорожного покрытия на улице Уласа Самчука, к которым привела непогода. Отмечается, что это не единственное пострадавшее место города.

Ровенский областной центр по гидрометеорологии на своей странице в социальной сети Фейсбук отмечает, что такие сильные осадки являются обычным явлением для региона и происходят ежегодно. Причина затопления улиц города — в устаревшей канализации, на этот раз эпицентр ливня пришелся на центр Ровно.

Напомним, в начале июня в Одесской области сильные ливни спровоцировали масштабное наводнение. В частности, ряд улиц были затоплены и в областном центре.