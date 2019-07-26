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Наслідки негоди в Рівному, фото: 0362.ua

Рівне затопило після рясної зливи з градом (ФОТО, ВІДЕО)

26 лип 2019, 17:28
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Центр міста Рівне затопило після несподіваної рясної зливи з градом.

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Особливо постраждала вулиця Чорновола, повідомляє видання «Рівне вечірнє".

У прес-службі ДСНС Рівненської області повідомляють, що до надання допомоги громадянам, чиї будинки були підтоплені, залучені 10 одиниць техніки та 30 рятувальників. Крім того, рятувальники допомагають здійснювати евакуацію автомобілів, які опинилися на затоплених вулицях обласного центру. Так, станом на 15.40 були евакуйовані 43 автомобілі.

У соцмережах жителі міста діляться фотографіями та відео наслідків негоди. Зокрема, один із відеозаписів показує значні пошкодження дорожнього покриття на вулиці Уласа Самчука, до яких призвела негода. Зазначається, що це не єдине постраждале місце Рівного.

Рівненський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук наголошує, що такі сильні опади є звичним явищем для регіону й відбуваються щороку. Причина затоплення вулиць міста — у застарілій каналізації, цього разу епіцентр зливи припав на центр Рівного.

Наслідки негоди в Рівному, фото: 0362.ua

Наслідки негоди в Рівному, фото: 0362.ua

Наслідки негоди в Рівному, фото: «Рівне вечірнє»

Наслідки негоди в Рівному, фото: «Рівне вечірнє»

Наслідки негоди в Рівному, фото: ДСНС

Наслідки негоди в Рівному, фото: ДСНС

Наслідки негоди в Рівному, фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку червня на Одещині сильні зливи спровокували масштабну повінь. Зокрема, низку вулиць було затоплено й в обласному центрі.


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