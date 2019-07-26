Розкрадання газу: матір Онищенка затримали у «Борисполі» через три роки розшуку. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/ua/n124809-rozkradannya-gazu-matir-onyschenka-zatrymaly-u-boryspoli-cherez-try-roky-rozshuku-foto.html

Ракурс

У аеропорту «Бориспіль» Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) напередодні затримала ймовірну учасницю злочинних схем з розкрадання природного газу, яку розшукували з серпня 2016 року.

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Ймовірно мова йде про матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову. Викрадений природний газ був видобутий за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Про це повідомляє прес-служба прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

Кадирову підозрюють у скоєнні дій, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі подано клопотання про застосування запобіжного заходу до Кадирової.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Онищенко хотів взяти участь у дострокових парламентських виборах, однак Верховний суд скасував рішення про його реєстрацію.