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Розкрадання газу: матір Онищенка затримали у «Борисполі» через три роки розшуку. Фото: Слово и дело

Розкрадання газу: матір Онищенка затримали у «Борисполі» через три роки розшуку (ФОТО)

26 лип 2019, 17:15
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У аеропорту «Бориспіль» Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) напередодні затримала ймовірну учасницю злочинних схем з розкрадання природного газу, яку розшукували з серпня 2016 року.

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Ймовірно мова йде про матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову. Викрадений природний газ був видобутий за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Про це повідомляє прес-служба прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

Затримали матір Онищенка. Фото: Українська правда

Кадирову підозрюють у скоєнні дій, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі подано клопотання про застосування запобіжного заходу до Кадирової.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Онищенко хотів взяти участь у дострокових парламентських виборах, однак Верховний суд скасував рішення про його реєстрацію.

Джерело: Ракурс


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Розкрадання газу: матір Онищенка затримали у «Борисполі» через три роки розшуку (ФОТО)

Матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорті «Бориспіль». Ймовірну учасницю злочинної схеми з розкрадання газу розшукували з серпня 2016 року

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