Мать Онищенко задержали в «Борисполе» как участницу преступных схем

Газовая схема: мать Онищенко задержали в «Борисполе» через три года розыска. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n124809-gazovaya-shema-mat-onischenko-zaderjali-v-borispole-cherez-tri-goda-rozyska-foto.html

Ракурс

В аэропорту «Борисполь» Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) накануне задержала вероятную участницу преступных схем по хищению природного газа, которую разыскивали с августа 2016 года.

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Вероятно, речь идет о матери беглого нардепа Александра Онищенко Инессе Кадыровой. Похищенный природный газ был добыт по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

Кадырову подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 (совершение преступления преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент подано ходатайство о применении меры пресечения к Кадыровой.

Как ранее сообщал «Ракурс», Онищенко хотел принять участие в досрочных парламентских выборах, однако Верховный суд отменил решение о его регистрации.