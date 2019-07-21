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Ракурс
Верховный суд забанил депутата-беглеца Онищенко на выборах в Раду, фото — 112 Украина

Верховный суд забанил депутата-беглеца Онищенко на выборах в Раду

21 июл 2019, 07:21
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Верховный суд отменил решение об обязательной регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко на выборах в Верховную Раду.

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Пресс-служба Центризбиркома напомнила, что Верховный суд признал решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля ошибочным. Эта инстанция обязала ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты в ОВО № 93.

Данное решение Шестого апелляционного административного суда отменено. Верховный суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко (обучение за рубежом) и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимися, существовали на момент принятия судебного решения, — сообщили в ЦИК.

Верховный суд установил, что Шестой апелляционный административный суд предоставил ненадлежащую правовую оценку фактическим обстоятельствам дела. Именно это и привело к ошибочному выводу.

Онищенко аргументировал свое отсутствие в стране участием в международных соревнованиях по конному спорту и предоставил для подтверждения письмо от общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Напомним, что по состоянию на конец 2017 года нардеп Онищенко находился в Испании, где ему предоставили политическое убежище. Однако недавно он заявил о готовности вернуться в Украину и участвовать в парламентских выборах.

15 июля Центральная избирательная комиссия отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты. Тогда он подал заявление в суд и 17 июля Шестой апелляционный административный суд подтвердил обязательства ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты Рады. 23 июня ЦИК обжаловал решение Шестого апелляционного административного суда.

Источник: Ракурс


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