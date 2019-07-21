Верховний суд забанив депутата-втікача Онищенка на виборах у Раду, фото — 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n124531-verhovnyy-sud-zabanyv-deputata-vtikacha-onyschenka-na-vyborah-u-radu.html

Ракурс

Верховний суд скасував рішення про обов’язкову реєстрацію депутата-втікача Олександра Онищенка на виборах до Верховної Ради.

Loading...

Прес-служба Центрвиборчкому нагадала, що Верховний суд визнав рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня помилковим.

Ця інстанція зобовʼязала ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати в ОВО № 93.

Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано. Верховний суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко (навчання за кордоном) та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, — повідомили в ЦВК.

Верховний суд установив, що Шостий апеляційний адміністративний суд надав неналежну правову оцінку фактичним обставинам справи. Саме це й привело до помилкового висновку.

Онищенко аргументував свою відсутність в країні участю у міжнародних змаганнях з кінного спорту і надав для підтвердження лист від Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України». Нагадаємо, що станом на кінець 2017 року нардеп Онищенко перебував у Іспанії, де йому надали політичний притулок. Проте нещодавно він заявив про готовність повернутися до України і брати участь у парламентських виборах.

15 липня Центральна виборча комісія відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у народні депутати. Тоді Онищенко подав заяву у суд і 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив зобов’язання ЦВК зареєструвати його кандидатом в депутати Ради. 23 червня ЦВК оскаржила рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.