Українська тенісистка Ольга Харлан. Фото: НОК України у Facebook

https://racurs.ua/ua/n124530-ukrayinka-olga-harlan-vyborola-zolotu-medal-chempionatu-svitu-z-fehtuvannya.html

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Ольга Харлан, лідер збірної України з фехтування, виборола золоту медаль чемпіонату світу.

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У суботу, 20 липня, на світовому форумі в Будапешті Харлан здобула першість. У фіналі 28-річна спортсменка з України з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Російської Федерації. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Нестримна! Ольга Харлан — чемпіонка світу! Це вже четверте особисте і шосте загалом золото української шаблістки на світових форумах, — відзначили в комітеті.

У півфіналі Харлан була кращою за румунку Бьянку Паску (перемога з рахунком 15:5). В ¼ фіналу українка здолала свою співвітчизницю Аліну Комащук — 15:14.

Нагадаємо, у квітні лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан успішно виступила на Гран-прі Сеула в Південній Кореї. Ці змагання — відбірковий турнір на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Золоту медаль українка здобула після перемоги над представницею Південної Кореї Кім Чжі Йон (15:14).