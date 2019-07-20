ДТП сталося в місті Ізюм. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня у місті Ізюм Харківської області.

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Близько 14.45 на перехресті вул. Правди та Чумацької сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту поліції. Внаслідок аварії постраждали двоє силовиків. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

У відомстві зазначають, що екіпаж у складі двох правоохоронців їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч поліцейським рухався легковик Ford (Форд), який не пропустив службову машину й внаслідок цього сталося лобове зіткнення.

В аварії постраждали двоє правоохоронців, їх у важкому стані госпіталізували до Ізюмської центральної міської лікарні. Ще четверо осіб із «Форда» також доправили до лікарні, але після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 18 липня в Одеській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок аварії четверо осіб загинули.