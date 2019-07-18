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Масштабна ДТП на Одещині: вантажівка не поступилася дорогою легковику, четверо загиблих. Фото: NewsOne

Масштабна ДТП на Одещині: вантажівка не поступилася дорогою легковику, четверо загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

18 лип 2019, 17:54
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Масштабна ДТП в Одеській області відбулося сьогодні, 18 липня, близько 9 ранку. Внаслідок зіткнення вантажівки і легкового автомобіля чотири людини загинули.

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За попередніми даними, MAN (МАН) не поступився дорогою легковому авто Volkswagen (Фольксваген), у результаті чого останній на великій швидкості влетів у вантажівку. Усі четверо загиблих, серед яких є і одна дитина, були пасажирами легковика. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Масштабна ДТП на Одещині: вантажівка не поступилася дорогою легковику, четверо загиблих. Фото: Нацполіція Одеської області

Масштабна ДТП на Одещині: вантажівка не поступилася дорогою легковику, четверо загиблих. Фото: Нацполіція Одеської області

Як повідомляє поліція, водій вантажівки після аварії не постраждав. На місці події працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів, які встановлюють особи загиблих і можливі обставини трагедії.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (про порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася аварія за участю п’яного водія, внаслідок якої водій загинув, а інші пасажири постраждали і були госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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