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Кирило Вишинський, фото: ТСН

«Спочатку Вишинський»: Кремль назвав умову початку «нормалізації» відносин

18 лип 2019, 17:47
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Першим кроком на шляху «нормалізації» відносин між Україною та Росією могло б стати звільнення звинувачуваного у державній зраді головреда видання РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського.

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Про це сьогодні заявив журналістам прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство ТАСС.

Так Пєсков відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, котрий заявив, що першим кроком з нормалізації відносин могло б стати звільнення захоплених Росією в полон у листопаді 2018 року українських моряків.

Загалом будь-які кроки зі звільнення людей будуть лише вітатися, — зазначив Пєсков.

На офіційному сайті Кремля повідомляється, що Путін та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні по телефону обговорили «мінський формат». Ця розмова відбулася за ініціативою французької сторони. Зазначається, що сторони домовилися активізувати спільну роботу в цьому напрямку.

Крім того, Макрон прийняв запрошення Путіна взяти участь у святкових заходах в Москві 9 травня 2020 року, котрі відбудуться з нагоди 75-ї річниці завершення війни з гітлерівською Німеччиною.

Нагадаємо, вчора Зеленський розповів про деталі своєї телефонної розмови з Путіним. За його словами, усі партнери України були проти цієї розмови, проте він усе одно вирішив зателефонувати Путіну.


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