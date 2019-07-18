Кирилл Вышинский, фото: ТСН

https://racurs.ua/n124455-snachala-vyshinskiy-kreml-nazval-uslovie-nachala-normalizacii-otnosheniy.html

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Первым шагом на пути «нормализации» отношений между Украиной и Россией могло бы стать освобождение обвиняемого в государственной измене главреда издания РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского.

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Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС.

Так Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что первым шагом по нормализации отношений могло бы стать освобождение захваченных Россией в плен в ноябре 2018 года украинских моряков.

В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, — отметил Песков.

На официальном сайте Кремля сообщается, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня по телефону обсудили «минский формат». Этот разговор состоялся по инициативе французской стороны. Отмечается, что стороны договорились активизировать совместную работу в этом направлении.

Кроме того, Макрон принял приглашение Путина принять участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года, которые состоятся по случаю 75-й годовщины окончания войны с гитлеровской Германией.

Напомним, вчера Зеленский рассказал о деталях своего телефонного разговора с Путиным. По его словам, все партнеры Украины были против этого разговора, однако он все равно решил позвонить Путину.