Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кирилл Вышинский, фото: ТСН

«Сначала Вышинский»: Кремль назвал условие начала «нормализации» отношений

18 июл 2019, 17:47
999

Первым шагом на пути «нормализации» отношений между Украиной и Россией могло бы стать освобождение обвиняемого в государственной измене главреда издания РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского.

Loading...

Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС.

Так Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что первым шагом по нормализации отношений могло бы стать освобождение захваченных Россией в плен в ноябре 2018 года украинских моряков.

В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, — отметил Песков.

На официальном сайте Кремля сообщается, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня по телефону обсудили «минский формат». Этот разговор состоялся по инициативе французской стороны. Отмечается, что стороны договорились активизировать совместную работу в этом направлении.

Кроме того, Макрон принял приглашение Путина принять участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года, которые состоятся по случаю 75-й годовщины окончания войны с гитлеровской Германией.

Напомним, вчера Зеленский рассказал о деталях своего телефонного разговора с Путиным. По его словам, все партнеры Украины были против этого разговора, однако он все равно решил позвонить Путину.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии парламента, если президент без ошибок оформит соответствующее представление

Новости Украины
20:10

Нацбанк принял решение с 19 июля снизить учетную ставку до 17% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Финансисты предполагают дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет

Новости Украины
15:29
Новости партнеров
Загрузка...