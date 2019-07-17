Зеленский рассказал о разговоре с Путиным об обмене пленными. Фото: Українська правда

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Детали разговора с российским президентом Владимиром Путиным рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, они обсуждали возможность обмена пленными в формате «всех на всех».

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Украинский президент рассказал, что все партнеры Украины были против телефонного разговора Зеленского с Путиным, однако он позвонил президенту РФ, так как этот вопрос является сугубо внутренним и украинским. Об этом он заявил во время интервью на Youtube-канале Зе! Президент.

Путин отметил, что готов обменять пленных только в формате «всех на всех», однако проблема в том, что список от Украины не совпадает с тем, который передали лица из оккупированных территорий. Зеленский заявил, что в таком случае сначала нужно вернуть тех украинцев, которых содержат в Крыму и в России.

В первую очередь его интересует освобождения моряков, которое может стать мощным шагом к прекращению войны и возвращению диалога между странами.

Как ранее сообщалось, телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля по инициативе Киева.