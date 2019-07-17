Зеленський розповів про розмову з Путіним щодо обміну полоненими. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n124418-zelenskyy-rozpoviv-pro-rozmovu-z-putinym-schodo-obminu-polonenymy-video.html

Ракурс

Деталі розмови з російським президентом Володимиром Путіним розповів президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, вони обговорювали можливість обміну полоненими у форматі «всіх на всіх».

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Український президент розповів, що усі партнери України були проти телефонної розмови Зеленського з Путіним, однак він зателефонував президенту РФ, так як це питання є суто внутрішнім та українським. Про це він заявив під час інтерв’ю на Youtube-каналі Зе! Президент.

Путін зазначив, що готовий обміняти полонених лише у форматі «всіх на всіх», однак проблема в тому, що список від України не збігається з тим, який передали особи з окупованих територій. Зеленський заявив, що у такому разі спочатку потрібно повернути тих українців, які утримуються у Криму та в Росії.

В першу чергу його цікавить звільнення моряків, яке може стати потужним кроком до припинення війни та повернення діалогу між країнами.

Як раніше повідомлялося, телефонна розмова Зеленського та Путіна відбулася 11 липня за ініціативою Києва.